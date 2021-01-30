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Oda fiyatı döviz cinsi belirlenebilecek

Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek. Daha önce otellerde konaklayacak Türk vatandaşlarına TL cinsi fiyat verilmek zorundaydı

Oda fiyatı döviz cinsi belirlenebilecek
AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri", hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükmü dışında tutuldu.

Bu, otellerde oda fiyatının yerli turistler için de döviz cinsi belirlenebileceği anlamına geliyor.

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