Konsolosluk aracı kaza yaptı: 4 ölü! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu´nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

DHA'nın haberine göre direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Demirhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yapılan incelemelerde otomobilde bulunan kişilerin kimlikleri belli oldu.

Olayda ölen kişilerin Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan olduğu öğrenildi.