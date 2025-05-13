Konstantinos Argiros: Çocukluğumda Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses dinledim

9 Temmuz'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek olan Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, İstanbul'a geldi.

Gerçekleştirdiği basın toplantısında samimi açıklamalarda bulunan Konstantinos Argiros; "Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı dile getirmek istiyorum. Konseri iple çekiyorum. Müzik tarihe bir nottur ama tarihe notu tek başıma düşmüyorum. Sizlerin katılımı, bu sevginin karşılıklı aktarımı çok önemli. Müziğe olan sevgimin, yazmış olduğum şarkıların, hepimizi beraber bir yolculuğa çıkarmasını diliyorum" dedi.

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"TÜRK MÜZİSYENLERİN SANATINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Geleneksel yapıdaki müziğinin dünyada gördüğü ilgi üzerine konuşan Konstantinos Argiros; "Aileden almış olduğum değerlerin üzerine, Yunan müziği kültürünü ve diğer ülkelerin musiki değerlerini, müzik tarihlerini araştırdım. Bunların arasında Türkiye de var. Çocukluğumdan beri Türk müzisyenlerin sanatını çok yakından takip ediyorum. Müziğimde içimden gelenleri, derin bir saygıyla mümkün olduğunca dile getirmeye çalışırım" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA İLK DEFA KONSER VERECEK OLMAK GURUR VERİCİ"

İstanbul’a ilk kez gelmesinin kendisine neler hissettirdiği sorusunu cevaplayan Konstantinos Argiros, duygularını; "Çok büyük bir mutluluk ve coşku içinde buraya geldiğimi belirtmek isterim. İlk defa şehrinizde konser veriyor olmak çok gurur verici bir şey. Çok eski Türk arkadaşlarım var. Sağ olsun Türk dinleyicilerim nerede konser verirsem vereyim beni yalnız bırakmaz. Mesela ABD'deki konserlerime mutlaka Türk dinleyicilerim de gelir. Onları kendi ülkelerinde ziyaret etmeyi gerçekten çok istiyordum. Sanatın ve müziğin birleştirici etkisini burada da pekiştirmek amacıyla vereceğimiz konseri büyük bir heyecan ve mutlulukla bekliyorum. Dün gece geç vakitte geldiğim için İstanbul’u sadece gece saatlerinde görebildim. Büyükannem Ege kıyılarından... Gelir gelmez soluduğum hava bana büyükannemi hatırlattı. Üç günlük kısa ziyaretin sonrasında belki de bütün deneyimlerimi bir şarkıya aktarabilirim çünkü bir müzisyen olarak yaratmanın vermiş olduğu hazzı çok seviyorum" şeklinde dile getirdi.

REKLAM "HANDE ERÇEL İLE ARKADAŞIZ" Konstantinos Argiros, Türk sanatçılar ile ortak bir proje düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: Çocukluğumdan beri severek dinlediğim Türk sanatçıların başında Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses geliyor. Onların ezgileriyle epey bir zaman geçirmişliğim var. Yeni dönemde de Edis’i çok beğenerek takip ediyorum. İrem Derici konserlerimde beni ziyaret etti. Hande Erçel ile arkadaşız. Bir sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştireceği konser için Sinkron'a teşekkür eden Konstantinos Argiros; "Yurt dışı konserlerimde bulunduğum ülkenin müzik kültürüne saygımdan dolayı mutlaka yerel bir tını ekliyorum. Buradaki konserimizde de tabii ki bir sürprizimiz olacak" diye konuştu. REKLAM 2025 ve 2026 konser programının oluştuğunu vurgulayan Konstantinos Argiros; "ABD, Avrupa ve Yunanistan'ın genelinde, çoklu konserler dışında 27 Ekim'de Avustralya'da Sidney Opera Binası'nda konserim olacak. Sidney’de ilk defa konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Yunan müzik kültürünü herkese tanıtmak için bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum" dedi. "Oyunculuk yapmayı düşündünüz mü?" sorusunu cevaplayan Konstantinos Argiros; "Çocukken ilk hayalim oyuncu olmaktı. Sonra müziğe yöneldim. Şu an detaylarını açıklayamasam da ileride evet, bir projemiz olacak. Oyuncu olarak ne kadar başarılı olurum bilmiyorum ama filmin müziklerini mutlaka ben yapacağım" ifadelerini kullandı.