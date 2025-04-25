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        Haberler Müzik Konstantinos Argiros'un konseri temmuzda olacak

        Konstantinos Argiros'un konseri temmuzda olacak

        Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros'un konseri, temmuzda olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:29
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        Yunanistan’ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros’un konseri, 9 Temmuz 2025'te İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. 'First Time in Türkiye!' sloganıyla duyurulan konser, sanatçının Türkiye’deki ilk performansı olacak

        Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. Yılı anısına düzenlenecek olan konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

        İki Komşu, Tek Sahne: Argiros İstanbul’da!Yunanistan’da müzik listelerini alt üst eden ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Konstantinos Argiros’un İstanbul konseri, yalnızca sanatsal bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel bir buluşma niteliği de taşıyor.Sanatçının sosyal medyasında İstanbul konserini duyurmasıyla hayranları büyük heyecan yaşarken, biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial’da satışa sunuluyor. Yaklaşık 4 bin kapasiteli konserin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

        Yunanistan’ın güçlü sesi Konstantinos Argiros’un Türkiye’deki ilk konserinin geliri, Özel Zapyon Rum Okulu’nun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak. Bu özel geceye, müzikseverlerin yoğun ilgisi bulunuyor.Sanatçının Müzikal Yolculuğu

        1986'da Atina’da dünyaya gelen Konstantinos Argiros, küçük yaşlarda müzikle tanışmış, piyano, gitar ve bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenmiştir. Üniversite döneminde müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında eğitim alan Argiros, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek 2008 yılında sahne hayatına adım atmıştır.İlk albümü “Osa Niotho”(Hissettiklerim) ile dikkat çeken sanatçı, “Ela Pio Konta”, “Ti Na To Kano”, “Ksimeromata”, “Athina Mou”, ve “Pagos” gibi şarkılarıyla Yunanistan’daki radyolarda uzun süre zirvede kalmıştır. 2018 yılında yayınladığı “To Kati Parapano” adlı albümü, dört platin plak ile ödüllendirilmiştir.

        Uluslararası Başarı ve Sahne PerformansıKonstantinos Argiros, kariyeri boyunca Yunanistan’ın yanı sıra Londra, Paris, Düsseldorf, New York, Melbourne, Dubai ve Johannesburg gibi şehirlerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sanatçı, 2024 yılından itibaren uluslararası müzik sahnesinde daha aktif rol alma

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        #Konstantinos Argiros
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