Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Konteyner ve prefabrik yapıda yüzde 1'lik KDV uygulamasının kapsamı genişletildi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan prefabrik yapı ve konteynerlerin montaj ve kurulumunda da KDV yüzde 1 olarak uygulanacak

Konteyner ve prefabrik yapıda yüzde 1'lik KDV uygulamasının kapsamı genişletildi
AA

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara eklenen geçici maddeyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığının 14 Şubat'ta yayımlanan kararında, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık'a kadar afetzedeler ile KDV Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde yüzde 1 KDV uygulanması öngörülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
EMLAK İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
TOKİ Başkanı Bulut: Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
EMLAK 'Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa ...
Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek
EMLAK Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz ...
Kadıköy'de kiralık evler dudak uçuklatıyor
EMLAK Kadıköy'de kiralar dudak uçuklatıyor
İngiltere'de konut fiyatları şubatta arttı
EMLAK İngiltere'deki konutlar sınırlı pahalandı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
EMLAK Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
Bakan Murat Kurum: Gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz
EMLAK "Gerekirse kat sayılarını düşüreceğiz"
Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı
EMLAK Konut satış rakamları açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve
EMLAK İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve
Bakan Kurum: "30 bin konutu projelendirdik"
EMLAK "30 bin konutu projelendirdik"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.