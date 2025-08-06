Konteyner yüklemesinde rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı temmuz ayı denizcilik istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU’ya ulaştı. Türkiye tarihinde 2025 yılı Temmuz ayı 634 bin 879 TEU ile limanlarımızdan gemilere en fazla konteyner yüklemesi yapılan ay oldu.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ayrıca, Ocak-Temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Bu yılın Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 47 milyon 679 bin 802 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyon 493 bin 192 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyon 98 bin 434 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

KOCAELİ ZİRVEDE Bölge liman başkanlıkları bazında ise temmuz ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Uraloğlu, Temmuz ayında taşınan yük cinsleri bazında 1 milyon 373 bin 291 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taşkömürü olduğunu kaydederek, limanlarda 3 milyon 235 bin 769 ton briketlenmemiş taşkömürü elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Temmuz ayında portland çimento, 1 milyon 86 bin 916 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile fuel oil yük cinsleri izledi. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 3 milyon 97 bin 668 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti.”