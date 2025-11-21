Konteynerde kahreden yangın! Yaşlı kadın öldü
Adıyaman'da acı bir olay yaşandı. Kentin Besni ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Olayda 90 yaşındaki Ayşe Yıldız hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Adıyaman'ın Sarıkaya köyünde yalnız yaşayan Ayşe Yıldız'ın kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; köy halkı Ayşe Yıldız'ın kaldığı konteynerdeki yangını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ÇIKAN YANGIN ONU HAYATTAN KOPARDI
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken, Ayşe Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.