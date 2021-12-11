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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Bariyerin otomobilin arka kapısından girdiği kazada sürücü Ali Vural yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı
DHA

Kaza, dün gece saatlerinde Çorum- Samsun kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Samsun yönünden Çorum'a doğru giden Ali Vural yönetimindeki 19 LC 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bariyer, otomobilin arka kapısının bir yanından girip diğer taraftan çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Vural, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ali Vural, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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