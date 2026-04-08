Kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da, Emre Hamzaoğulları'nın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe serasına devrildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hamzaoğulları'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı
BAHÇE SERASINA DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre kaza; saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Hamzaoğulları’nın (28) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçe serasına devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans, ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede traktör sürücüsü Emre Hamzaoğulları’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hamzaoğulları’nın cenazesi, cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
VİNÇ İLE KALDIRILDI
Kontrolden çıkan ve seraya devrilen traktör vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.