        Kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Antalya'da, Emre Hamzaoğulları'nın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe serasına devrildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hamzaoğulları'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:06
        Traktörün altında kalan sürücü öldü

        Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan traktörün bahçe serasına devrildi. Traktörün altında kalan sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        BAHÇE SERASINA DEVRİLDİ

        İHA'daki habere göre kaza; saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Hamzaoğulları’nın (28) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçe serasına devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans, ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede traktör sürücüsü Emre Hamzaoğulları’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hamzaoğulları’nın cenazesi, cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

        VİNÇ İLE KALDIRILDI

        Kontrolden çıkan ve seraya devrilen traktör vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

