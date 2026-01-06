Habertürk
        Kontrolsüz teknoloji kullanımı, öfke ve davranış sorunlarına yol açabiliyor

        Kontrolsüz teknoloji kullanımı, öfke ve davranış sorunlarına yol açabiliyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, teknoloji bağımlılığının aile ilişkilerinin bozulmasına ve akademik işlevlerin düşmesine sebep olabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:20
        Kontrolsüz teknoloji, öfke ve davranış sorunlarına yol açabiliyor
        Şahin, teknolojinin haberleşme ve bilgi edinmek gibi birçok amaçla kullanılmasına rağmen bağımlılığa gidebilen bir süreç oluşturabildiğini ifade etti.

        Teknoloji bağımlılığının alt dalları olduğunu dile getiren Şahin, çevrimiçi oyun ve sosyal medya bağımlılığının bunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

        Bağımlılık tanısı için bazı belirtilerin olması gerektiğini işaret eden Şahin, "Bu belirtiler, her geçen gün bunlarla ilgili daha fazla zaman harcama, sürekli zihinsel meşguliyet, internet başında olmadığımız zamanlarda sürekli internete girme istediği, mobil cihaza ulaşma isteği gibi şeylerdir. Bunlar olmadığı zaman öfkelenme, kendimizi mutsuz hissetme gibi belirtiler de olabiliyor" dedi.

        "TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDEN OLUŞUYOR SORGULANMALI"

        Şahin, teknoloji bağımlılığının neden oluştuğunun sorgulanması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle aile desteği az olan çocuk ve gençlerin teknolojiyle daha fazla uğraştığı ve bağımlılık süreçlerine daha yatkın oldukları gösterilmiş. Bunun haricinde bizler de böyleyiz. Kendimizi mutsuz hissettiğimiz zamanlarda telefon, internet daha kolay ulaşılabilir olduğu için oralarda can sıkıntımızı giderebilmek amacıyla bunları kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

        Teknoloji bağımlılığının sosyal yaşamdan uzaklaşmaya neden olduğuna dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal ilişkilerimiz zayıfladığı için biz tekrar mutsuz oluyoruz. Kalabalık yerlere giremeyen, kendisini ifade etmekte zorlanan kişiler de sosyal medyada ve internette zaman geçirerek bu sosyalleşme ihtiyaçlarını orada giderebiliyorlar. O da onlar için ekstra ruhsal problemleri neden olabiliyor. Teknoloji bağımlılığı ayrıca öfke, uyku, davranış problemlerine, aile ilişkilerinin bozulmasına, akademik işlevlerin, ders başarısının düşmesine sebep olabiliyor."

        Şahin, bu süreçte aile desteğinin önemli olduğunu belirterek, "İhtiyacımız olduğu kadar üretmek amacıyla teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Sosyal etkileşimi artırmak amacıyla arkadaşlarımıza, hobilerimize, sporumuza vakit ayırmamız gerekiyor. Tabii ki arkadaş çevresi de çok önemli. Bu tarz bağımlılıkları olan arkadaşlarımızdan da uzak durmamız, gerektiğinde de bir uzman desteği almamız şart" dedi.

