Kontrolsüz teknoloji kullanımı, öfke ve davranış sorunlarına yol açabiliyor

Şahin, teknolojinin haberleşme ve bilgi edinmek gibi birçok amaçla kullanılmasına rağmen bağımlılığa gidebilen bir süreç oluşturabildiğini ifade etti.

Teknoloji bağımlılığının alt dalları olduğunu dile getiren Şahin, çevrimiçi oyun ve sosyal medya bağımlılığının bunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

Bağımlılık tanısı için bazı belirtilerin olması gerektiğini işaret eden Şahin, "Bu belirtiler, her geçen gün bunlarla ilgili daha fazla zaman harcama, sürekli zihinsel meşguliyet, internet başında olmadığımız zamanlarda sürekli internete girme istediği, mobil cihaza ulaşma isteği gibi şeylerdir. Bunlar olmadığı zaman öfkelenme, kendimizi mutsuz hissetme gibi belirtiler de olabiliyor" dedi.

"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDEN OLUŞUYOR SORGULANMALI"

Şahin, teknoloji bağımlılığının neden oluştuğunun sorgulanması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle aile desteği az olan çocuk ve gençlerin teknolojiyle daha fazla uğraştığı ve bağımlılık süreçlerine daha yatkın oldukları gösterilmiş. Bunun haricinde bizler de böyleyiz. Kendimizi mutsuz hissettiğimiz zamanlarda telefon, internet daha kolay ulaşılabilir olduğu için oralarda can sıkıntımızı giderebilmek amacıyla bunları kullanıyoruz" ifadesini kullandı.