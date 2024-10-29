Konuşma bozukluğu inme habercisi olabilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asil, dünyada en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olan inmenin, yüzde ani kayma, kol veya bacakta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Bu semptomların görülmesi halinde zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çeken Asil, "İnme, ülkemizde ve dünyada önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni." açıklamasını yaptı.

İnmenin yaş, cinsiyet, genetik ve ırk gibi faktörlere bağlı olarak gelişebileceğini ifade eden Asil, özellikle 55 yaş üzeri kişilerde inme riskinin daha yüksek olduğunu, ancak erkeklerde genç yaşlarda da görülebileceğini kaydetti.