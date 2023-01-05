Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası, dün kamuoyuna duyuruldu. Kampanyanın açıklanmasından önce başlayan 'bu kampanya fiyatları artırır mı' tartışmaları, detayların belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yer bulan ilanlara göre; fırsatçılar, yine harekete geçmekten geri kalmadı. İlan sitelerinde birçok evin fiyatına yüksek oranlarda zam yapıldığı görüldü.

BAKANLIKLAR DENETİM YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının tanıtımında konuyla ilgili tedbirler alınacağı belirtilmişti. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN NEBATİ: PİYASA GERÇEKLERİ DIŞINDAKİ FİYATLAMALARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte dün kampanyayı kamuoyuna ilan eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuyla ilgili gerçek dışı fiyatlara müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.