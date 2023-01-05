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Haberler Emlak DÜPEDÜZ FIRSATÇILIK! Son dakika: "Yeni Evim Projesi" kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar işbaşında
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Konut kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar işbaşında

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. İlan sitelerinde birçok evin fiyatına yüksek oranlarda zam yapıldı. Kampanyanın detaylarında, fiyat artışlarının önüne geçmek için komisyon kurulup ekspertiz raporları oluşturacağı açıklanmıştı, önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı merak konusu

DÜPEDÜZ FIRSATÇILIK! Son dakika:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası, dün kamuoyuna duyuruldu.

Kampanyanın açıklanmasından önce başlayan 'bu kampanya fiyatları artırır mı' tartışmaları, detayların belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yer bulan ilanlara göre; fırsatçılar, yine harekete geçmekten geri kalmadı. İlan sitelerinde birçok evin fiyatına yüksek oranlarda zam yapıldığı görüldü.

BAKANLIKLAR DENETİM YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının tanıtımında konuyla ilgili tedbirler alınacağı belirtilmişti. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN NEBATİ: PİYASA GERÇEKLERİ DIŞINDAKİ FİYATLAMALARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte dün kampanyayı kamuoyuna ilan eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuyla ilgili gerçek dışı fiyatlara müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Nebati şöyle konuştu: "Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır. Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz."

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