        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi tutuklandı

        Konya'da bir kuyumcuya sahte gram altın satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve araçlarında 9 sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi. Analizde altın diye satılmak istenen ürünlerin bakır ve çinkodan oluştuğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Giriş: 26.02.2026 - 11:52
        Kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştılar

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalanan E.S., C.A. ve H.G., tutuklandı.

        SAHTE ALTIN GETİRECEĞİ BİLGİSİNE ULAŞILDI

        DHA'daki habere göre olay; Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana geldi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin Manisa'dan Konya'ya sahte altın getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin E.S., C.A. ve H.G. olduğunu belirledi.

        EKİPLER TAKİBE ALDI

        Akşehir ilçesine geldiği tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından takibe alındı.

        3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        3 kişi, bir kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken suçüstü yakalandı.

        ARAMALAR YAPILDI

        Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada; toplam 9 sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi.

        ALTINLAR ANALİZ EDİLDİ

        Ele geçirilen altınlar, altın imalatı yapan bir kuyumculuk tarafından analiz edildi.

        ALTIN DİYE BAKIR SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

        İncelemede; ürünlerin yüzde 63 oranında bakır, yüzde 36 oranında çinko içerdiği ve herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi.

        ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

        Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

