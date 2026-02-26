Konya'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalanan E.S., C.A. ve H.G., tutuklandı.

SAHTE ALTIN GETİRECEĞİ BİLGİSİNE ULAŞILDI

DHA'daki habere göre olay; Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana geldi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin Manisa'dan Konya'ya sahte altın getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin E.S., C.A. ve H.G. olduğunu belirledi.

EKİPLER TAKİBE ALDI

Akşehir ilçesine geldiği tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından takibe alındı.

3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

3 kişi, bir kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken suçüstü yakalandı.

ARAMALAR YAPILDI

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada; toplam 9 sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi.

ALTINLAR ANALİZ EDİLDİ

Ele geçirilen altınlar, altın imalatı yapan bir kuyumculuk tarafından analiz edildi.

ALTIN DİYE BAKIR SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İncelemede; ürünlerin yüzde 63 oranında bakır, yüzde 36 oranında çinko içerdiği ve herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.