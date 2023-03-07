Konya'da mahkum ve gardiyan ilişkisine soruşturma

Olay iddiaya göre Konya kapalı E ipi cezaevinde meydana geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan B.G.C isimli kadın ile yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru (gardiyan) olarak görev yapan M.G arasında arkadaşlık oluştu.

Zafer Samancı'nın haberine göre bu arkadaşlık kısa süre içinde duygusal yakınlaşmaya dönüştü. İnfaz koruma memuru M.G kız arkadaşı B.G.C’yi görmek için sık sık cezaevi kadın bölümüne geçmeye başladı. Durumun dikkat çekmesi üzerine çift kısa süreli de olsa görüşmeye ara verdi.

DURUŞMASI VAR DİYEREK SEVGİLİSİNİ KADINLAR BÖLÜMÜNDEN ALIP GÖTÜRDÜ

Cezaevinde tutuklu olan sevgilisi B.G.C ile tekrar görüşmek isteyen infaz koruma memuru M.G., bu kez risk almamak için farklı bir yol buldu. Gardiyan M.G. sevgilisi B.G.C’yi duruşması olduğunu söyleyerek cezaevinden aldı. İkili cezaevi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) odasında 4 ay boyunca buluştu. İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru M.G’nin arkadaşları ve yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan M.B ve S.Ç ise ikilinin yakalanmaması için gözcülük yaptı.