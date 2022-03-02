Konya'da etkili olan kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle 2 Mart Çarşamba Konya'da okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu. Hafta başından beri yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları bugün de etkisini sürdürüyor. Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle meydana gelen zorlu şartlar okullarda kar tatili olup olmayacağının araştırılmasına neden oldu.