        Haberler Gündem Güncel Konya'da on binler 'sessiz yürüyüş' ile Filistin'e destek oldu | Son dakika haberleri

        Konya'da on binler 'sessiz yürüyüş' ile Filistin'e destek oldu

        Konya'da on binler, Filistin'e destek için 'Sessiz yürüyüş'te buluştu; kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı, Mevlana Meydanı'nda 7 dakikalık oturma eylemi yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 23:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 23:37
        Konya'da Filistin’e destek amacıyla ‘Sessiz yürüyüş’ düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterildi.

        Yürüyüşe katılan vatandaşlar, üzerinde Gazze’de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla organize ettiği ‘Sessiz yürüyüş’, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar Alaaddin Bulvarı’ndan Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılan on binler, üzerinde Gazze’de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Kentin ana caddeleri ve meydanları yürüyüşe özel kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Mevlana Meydanı’nda 7 dakikalık oturma eylemi yapıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

