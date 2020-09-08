DHA

Olay, bugün saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında meydana geldi.

Çevreden geçen mahalle sakinleri, kanalda suyun içinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişini öldüğünü saptadı. DHA'nın haberine göre; Büyükşehir Belediyesine ait su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesedin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi.

Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.