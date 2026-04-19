Konya'da traktörüne bağlı ilaç makinesini çıkarmak isteyen adam sıkışarak öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde traktörüne bağlı ilaçlama makinesini çıkarmak isterken sıkışan Halim Kutlu (65), hayatını kaybetti.

MAKİNEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN YARALANDI

DHA'daki habere göre olay; saat 17.30 sıralarında Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halim Kutlu (65) kendisine ait traktörde takılı bulunan ilaçlama makinesini çıkarmak isterken sıkışarak ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Kutlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.