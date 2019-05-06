Merkez Selçuklu ilçesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında bir otelin bahçesinde 'Yaza Merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.



Üzerinde bulunan 3 kişiden birinin kaçmayı başardığı talihsiz olayda, 2 kişi devrilen sahnenin altında kalarak, yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ikili, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Katılanlar tarafından sahnenin devrildiği anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği parti, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından devam etti.