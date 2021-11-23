Kaymakam Oğuz Cem Murat da tarihi caminin mimarisi açısından önemli ve nadide eserlerden olduğuna işaret ederek, "Bugün de bizi heyecanlandıran bir gelişme. Müftü ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada caminin arşivinde çok kıymetli bir eser bulundu. Bu Kur'an-ı Kerim'de, 'Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfiyesidir' diye not düşülmüş. Bu 1500'lü yıllara tekabül ediyor" diye konuştu.