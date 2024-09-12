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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri | Elif Ceren Arslan'ın katili belli oldu - Haberler | Son dakika haberleri

        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!

        Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi, 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın, kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:45
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        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
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        Konya'da tüyler ürperten olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi.

        ELİF'İ KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti. İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı (30) kanlar içerisinde yerde buldu.

        GÖĞSÜNDEN DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ŞİDDET NEDENİYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

        ZANLI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

        ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

        Demirkıran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Elif Ceren Arslan’ın cenazesinin de Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

        SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOSU YÜREK YAKTI

        Bu arada Elif Ceren Arslan’dan geriye sosyal medyasında paylaştığı videolar kaldı.

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        #Elif Ceren Arslan
        #Son dakika haberler
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