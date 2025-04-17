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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu | Son dakika haberleri

        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!

        Konya'da, 33 yaşındaki eşi Diyana Mete'yi defalarca bıçaklayıp ağır yaralayan 34 yaşındaki Sami Mete, aynı bıçakla bileklerini kesti. Olay sırasında çiftin 4 çocuğundan 3'ünün okulda, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise evde olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:29
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        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
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        Konya'da olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki evde meydana geldi. Sami Mete (34), 4 çocuğunun annesi eşi Diyana Mete (33) ile tartışmaya başladı.

        EŞİNİ BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete'ye saldırıp, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

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        Sami Mete daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesti. Evdeki kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İKİSİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        4 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEYDİ

        Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün okulda, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise kavga sırasında evde olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #Konya
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