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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon! | Son dakika haberleri

        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!

        Konya'da, evlerinde çıkan küçük yangında dumandan zehirlenen 71 yaşındaki Ahmet ve eşi 61 yaşındaki Fatma Basal çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi. Ahmet Basal'ın, ölümün pençesindeyken son anlarında cep telefonu ile yakınlarına haber vermeye çalıştığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 07:53 Güncelleme: 16.05.2025 - 07:53
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        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
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        Konya'da yürek yakan olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi.

        TELEFONUNUN EKRAN IŞIĞINI GÖRDÜLER

        DHA'daki habere göre Ahmet Basal'ın (71) evine giden yakınları, mahallede elektriğin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden bakarak zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü.

        KARI KOCA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak içeri girdi. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fatma Basal'ı (61) hareketsiz halde buldu.

        DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde, çiftin çıkan küçük çaplı yangında yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİLER

        Otopsi işlemleri tamamlanan Basal çiftinin cenazeleri, yaşadıkları mahalledeki Dere Aşağı Mezarlığı’nda, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        YARDIM İSTEMEYE ÇALIŞMIŞ

        Öte yandan, Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile yakınlarına haber vermeye çalıştığı belirtildi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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