Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da bir imam hatip ortaokulunda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan R.E. (31), iddiaya göre, 13 yaşındaki 2 erkek öğrencisi ile sosyal medyadan iletişim kurarak duygusal yakınlık kurdu ve tacizde bulundu.

MESAJ VE FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ Savcılık tarafından yapılan incelemede, R.E.'nin öğrencilere taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden öğretmen, görevinden istifa etti.