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Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu

DHA

Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu


Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzide yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.  
PençeKilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli  Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzisine yıldırım düştü. Şehit olan Işık'ın acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan  Meryem ve Abdullah Işık çeftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi. 
4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Derya Işık, ''Allah'ım ben onu çok seviyordum. Onu çok sevdiğim için mi benden aldın? Daha kızımı görmedi. Kızımda babasını hiç görmedi. Ben artık onun sesini hiç duyamayacağım. Ben onsuz nasıl dayanacağım? Ben bugün telefonla aramıştım. Telefonuna bakamamıştı. Canını mı acıttılar da bakamadın. Biz ona kızımla sürpriz yapacaktık. Kızımla biz geldik, diyecektik. Ama sen bize mi geldin. Böyle mi geldin.'' diye ağladı.  
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından da acı haberi duyurup, başsağlığı diledi. Işık'ın cenazesinin yarın Ketenli Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-11-26 22:19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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