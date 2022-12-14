Şarampole uçan otomobildeki 2 arkadaşın kaza öncesi marketteki görüntüleri ortaya çıktı



Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA'da, yola çıkan kedinin neden olduğu kazada şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren pazarlamacı Erdem Yıldız (18) ile yaralanan sürücü Musa Yiğit´in (24), olaydan yaklaşık 10 dakika önce bir marketten sipariş aldıkları belirlendi. İki pazarlamacının marketteki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, SeydişehirTaraşcı yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Yiğit, yola çıkan kediye çarpmamak için yönetimindeki 42 CVY 24 plakalı otomobiliyle manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, Yiğit´in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit ile araçtan fırlayan arkadaşı Erdem Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yiğit, itfaiyecilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erdem Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

MARKETTEN SİPARİŞ ALMIŞLAR

Pazarlamacılık yapan iki arkadaşın, kazadan yaklaşık 10 dakika önce marketten sipariş alıp, evlerine dönmek üzere Taraşcı Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları tespit edildi. Yiğit ve Yıldız'ın marketteki anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ölen Yıldız'ın cenazesinin bugün Taraşcı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-12-14 11:22:31



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