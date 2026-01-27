Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da valizinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, valizinde tabancalara ait parçalar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:44
        Konya'da valizinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, valizinde tabancalara ait parçalar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dinlenme tesisinde valizle bekleyen iki kişinin durumundan şüphelenerek arama yaptı.

        Polis, valiz içerisinde, 53 tabanca gövdesi, 50 şarjör, 48 tabanca sürgü mekanizması ile çok sayıda parça ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden F.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

