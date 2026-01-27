Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir'i ziyaret etti

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette, Kılınç ve Ustaoğlu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

        Seydişehir'in Konya'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Kılınç, Muallimhane Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile Seyyid Harun Hamamı restorasyonuna ilişkin çalışmalar yapılacağını söyledi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Seydişehir'in tarihi miraslarını ayağa kaldırmak en büyük amaçlarımızdan. Muallimhane Cami ve çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmayla camimizin etrafı açılacak ve daha kullanışlı hale gelecek. Yıllardır atıl durumda olan Seyyid Harun Hamamı’nı da yeniden hizmete kazandıracağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Konya'da Tenis Turnuvası tamamlandı
        Konya'da Tenis Turnuvası tamamlandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Konya'da 1 polis memurunun şehit olduğu 2 polisin yaralandığı kazaya neden...
        Konya'da 1 polis memurunun şehit olduğu 2 polisin yaralandığı kazaya neden...
        Konya'da polisin şehit olduğu kazaya karışan otomobil sürücüsü hakim karşıs...
        Konya'da polisin şehit olduğu kazaya karışan otomobil sürücüsü hakim karşıs...
        Konya'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
        Konya'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı