Otomobil takla attı; sürücü itfaiye eri hayatını kaybetti

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, otomobili takla atan itfaiye eri İzzet Kurum (41), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında KarapınarKonya kara yolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karapınar İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Kurum, yönetimindeki 07 AUF 780 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada İzzet Kurum, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kurum'un cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2022-12-25 14:56:15
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