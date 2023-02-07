Prof. Dr. Muşmal: 70 ton ağırlığındaki Fasıllar Anıtı yerde yatıyor



Muhammed SIDAL/ KONYA, (DHA)KONYA Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Beyşehir ilçesindeki Hitit dönemine ait Fasıllar Antı'nın yerde olmasına tepki göstererek, "2 aslan arasında yapılmış 'Fırtına' tanrısını sembolize eden 70 ton ağırlığında muhteşem bir anıt. Bu anıtın 19'uncu yüzyılda Avrupalılar tarafından keşfedildiğini ve dünyaya tanıtıldığını biliyoruz. Ancak 70 ton ağırlığında anıt yerde uzanmış, kopyası ayakta Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Bu anıtın çevresinde düzenleme yapılması ve yeniden dikilmesi, sahipsiz bırakılmaması gerekiyor" dedi.

Konya´nın Beyşehir ilçesinde, dünyanın en büyük kaya anıtlarından olan, 3 bin 500 yıllık Hititler döneminden kalma Fasıllar Anıtı, bir tepenin batı eteğinde yerde bulunuyor. 8,5 metre boyutunda, 72 ton ağırlığında dev kayanın 20 metrekarelik yüzüne oyulmuş üst üste 2 tanrı ile alttaki tanrının iki yanında bir çift aslan kabartmasından oluşuyor. Eşsiz bir anıt olduğunu Anadolu´da örneğinin de bulunmadığını kaydeden Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Önemli bir anıt olmasına rağmen Hitit dönemine ait bir milattan önce 13´üncü yüzyıla ait çok önemli bir anıt. Eşsiz bir anıt olmasına rağmen Fasıllar Anıtı´nın Anadolu´da bir örneği yok. Bu anıt iki aslan arasında yapılmış bir 'Fırtına' tanrısını sembolize eden 70 bin ton ağırlığında muhteşem bir anıt bu anıtın 19´uncu yüzyılda Avrupalılar tarafından keşfedildiğini ve dünyaya tanıtıldığını biliyoruz bu anıt ilim alemi tarafından tanınıyor biliniyor hakkında onlarca yayın yapıldı yazılar yazıldı ancak bugün anıt yerde yapayalnız uzanmış yatıyor. 70 ton ağırlığında anıt yerde uzanmış kopyası ayakta Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Devletimiz kopyasını yaptırmış, Allah razı olsun Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde kopyasını yaptırmış ve 2,85 metre genişliğinde 8 metre boyundaki anıtımız bugün ayakta ama anıtın kendisi ne yazık ki yerlerde" dedi.

Anıtın orijinalinin bulunduğu bölgenin düzenlenerek yerinde sergilenebileceğini belirten Prof. Dr. Muşmal, "Araştırmacılar, gazeteciler, seyyahlar veya turistler Anadolu´ya gelerek Fasıllar Anıtı'na geliyorlar, arıyorlar ve buluyorlar ziyaret ediyorlar. Ancak anıtı ziyaret ederken kolaylıkla ziyaret edemiyorlar sadece yabancı turistler değil, yerli turistlerde binbir zahmet içinde anıtın bulunduğu yere ulaşıyorlar ve anıta ulaşan yol kış mevsiminde zaman zaman kullanılamaz hale geliyor. Çünkü tepenin içerisinde çamur, zaman zaman kar oluyor. Anıta ulaşmak pek mümkün değil bir yamacın üzerinde yattığı için insanların kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunmuyor. Bu anıt binlerce yıldır yani milattan önce 13´üncü yüzyıldan günümüze kadar etrafında bir platform oluşturularak çevirisi temizlenebilir ve etrafı temizlendikten sonra bakanlığımızın bu anıtla ilgileneceği düşünüyoruz çünkü devletimizin pek çok bölgesinde Kültür Bakanlığı'mız çalışmalar yapıyor. Bu anıta da sahip çıkılarak etrafı düzenlenir, temizlenir bir platform bir kaide ortaya çıkarılır, hazırlanırsa anıtı bulunduğu yerde muhafaza etmek mümkündür" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2023-02-07 11:42:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.