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Tartıştığı arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü

DHA

Tartıştığı arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü


Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)KONYA´nın Kadınhanı ilçesinde Bayram Ersoy (20), tartıştığı arkadaşı Vehbi Akkurt´u (22) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Atlantı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallenin dışında arazide sohbet eden Bayram Ersoy ile arkadaşı Vehbi Akkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Ersoy, arkadaşı Akkurt´u belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Bayram Ersoy, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan Ersoy adliyeye sevk edildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı Hatice Ebru KOYUNCU
2023-04-08 12:28:32

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