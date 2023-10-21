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        Otomobilin arkadan çarptığı bisikletli öldü

        KONYA'nınEreğli ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı bisikletin sürücüsü Şevki Çoban (56), yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:40
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        Otomobilin arkadan çarptığı bisikletli öldü
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        KONYA'nınEreğli ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı bisikletin sürücüsü Şevki Çoban (56), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi'nde meydana geldi. Atilla Ateş yönetimindeki 42 ARD 723 plakalı otomobil, Şevki Çoban´ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan Çoban, park halindeki kamyonetin altına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çoban'ın cansız, bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü Atilla Ateş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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