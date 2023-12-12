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        Sobadan zehirlenen anne öldü, kızının durumu ağır

        KONYA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay (53) yaşamını yitirdi, durumu ağır olan kızı Hümeyra Ay (19) ise tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:40
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        Sobadan zehirlenen anne öldü, kızının durumu ağır
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        KONYA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay (53) yaşamını yitirdi, durumu ağır olan kızı Hümeyra Ay (19) ise tedaviye alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi, Bağlantı Sokaktaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Zübeyde ve kızı Hümeyra Ay'dan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde anne- kızı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk kontrolde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği, kızı Hümeyra Ay'ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Hümeyra Ay, Konya Şehir Hastanesine kaldırarak tedaviye aldı. Anne Zübeyde Ay'ın cenazesi ise evdeki incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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