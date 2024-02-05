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        FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon; 4 gözaltı

        KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:48
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        FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon; 4 gözaltı
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        KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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