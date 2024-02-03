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        Bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

        KONYA'da bir iş yerinde bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında zemin kattan bodruma düştü. Asansördeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:40
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        Bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
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        KONYA'da bir iş yerinde bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında zemin kattan bodruma düştü. Asansördeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kardelen Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Sarıkaya´nın, yayınevi açmak için tuttuğu iş yerindeki yük asansörünün bakımı, anlaştığı firmadan gelen Musa Bozkurt ve Muhammet Taha Andaç tarafından yapıldı. Bozkurt ve Andaç, yapılan çalışmanın ardından test için iş yeri sahibi Abdullah Sarıkaya ile asansöre bindi. Ancak bu sırada asansör, büyük bir gürültüyle zemin kattan bodrum kata düştü, içindeki 3 kişi yaralandı.

        Asansör firmasının diğer çalışanlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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