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        Araç muayene istasyonunda kredi kartına alınan farkın iadesine karar verildi

        KONYA'da, Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir'in, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:30
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        Araç muayene istasyonunda kredi kartına alınan farkın iadesine karar verildi
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        KONYA'da, Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Heyet, Özdemir'e ücret iadesinin kabulüne karar vererek firmanın kredi kartına kestiği farkı ‘ayıplı hizmet’ olarak nitelendirdi. Özdemir, "Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için bir örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum" dedi.

        Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

        KESİLEN FARKIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

        Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

        'AMAÇ 128 TL DEĞİL'

        Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını belirterek, “Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.

        'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

        Hüseyin Özdemir'in avukatı Emre Akman ise "Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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