        Konya Haberleri

        Konya'da devrilen tırın sürücü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.01.2026 - 12:44
        Konya'da devrilen tırın sürücü yaralandı
        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Ali Gülber (59) idaresindeki tır, Konya - Ankara kara yolunun 120. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

