Konya'da devrilen tırın sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Ali Gülber (59) idaresindeki tır, Konya - Ankara kara yolunun 120. kilometresinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

