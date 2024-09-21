Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Sivasspor: 0-0

        STAT:Konya BüyükşehirHAKEMLER: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa SavranlarKONYASPOR: Slowik,- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Sivasspor: 0-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

        KONYASPOR: Slowik,- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol(Dk.46 Oğulcan Ülgün), Jevtovic(Dk.86 Melih İbrahimoğlu), N'dao(Dk.68 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Aleksic(Dk.46 Keyta), Umut Nayir(Dk.68 Kramer)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural,- Murat Paluli(Dk.90 Samba Camara), Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Mouttoussamy(Dk.90 Ziya Erdal), Emrah Başsan, Pritchard,(Dk.76 Bieganski) Turgunboev(Dk.61 Bekir), Rodrigues(Dk.76 Menig)

        SARI KARTLAR: Dk.90+3 Melih İbrahimoğlu Dk.90 Boranijasevic, Dk.37 Umut Nayir, Dk.48 Oğulcan Ülgün, Dk.87 Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Dk.31 Pritchard, Dk.84 Mouttoussamy, Dk.87 Murat Paluli Dk.90 Sonko (Sivasspor)

        SÜPER Lig'in 6’ncı haftasında Konyaspor, konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

        19’uncu dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        20’nci dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

        33’üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında topla buluşan Charisis’in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

        59’uncu dakikada ceza alanı sol çaprazından Oğulcan Ülgün’ün içeriye ortasında topla buluşan N’dao’nun şutunu kaleci uzaklaştırdı.

        65’inci dakikada Umut Nayir’in ceza alanı sol tarafından içeriye gönderdiği topa yükselen Pedrinho’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

        70’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Emrah Başsan rakiplerini çalımlayarak şutunu kaleci kornere çeldi.

        75’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

        Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi
        Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi
        Karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı
        Karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı
        Tarımda biyolojik mücadele için 20 bin bakterilik koleksiyon oluşturuldu
        Tarımda biyolojik mücadele için 20 bin bakterilik koleksiyon oluşturuldu
        Beyşehir'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Beyşehir'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki kazada iki kişi yaralandı
        Seydişehir'deki kazada iki kişi yaralandı