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        Konyaspor Ömer Korkmaz: Hakem ince ince bizi kıydı

        KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:26
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        Konyaspor Ömer Korkmaz: Hakem ince ince bizi kıydı
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        KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakeminin verdiği kararları eleştiren Korkmaz, “Kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim. Hakem, ince ince sarı kartlarla hızlıca bizi kıydı. Rakip takımda daha önce sarı kartı olan bir oyuncuyu oyundan atamadı. Hakemler Türk futbolu adına kendilerini geliştirmek istiyorlarsa biraz özen göstersinler. Bugün Konya’da bu tepkiyi görürsünüz, yarın gittiğiniz yerlerde ekmek yiyemezsiniz.” dedi.

        Karşılaşma sonrasında stadyum çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın hakemi Yasin Kol’un kararlarını eleştirdi. Başkan Korkmaz şunları söyledi: “Türkiye’de futbolda şöyle bir algı var. Başkandan, yönetimden, futbolcudan Fair -Play adına daha düzgün bir yapı beklerken, ben bugün sahada maçı yöneten hakemin ne yapmak istediğini anlayamadım. İki takım oyuncuları da gayet iyi niyetliyken, hakemden beklenen şu; sahanın bütününe hakim olması gereken bir oyun var ortada. Tribünleri kendi üstüne getirterek, ters kararlarla, taraftarı, sporcuyu kışkırtıcı kararlar verdi. Kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim. Hakem, ince ince sarı kartlarla hızlıca bizi kıydı. Rakip takımda daha önce sarı kartı olan bir oyuncuyu oyundan atamadı. Hakemler Türk futbolu adına kendilerini geliştirmek istiyorlarsa biraz özen göstersinler. Bugün Konya’da bu tepkiyi görürsünüz, yarın gittiğiniz yerlerde ekmek yiyemezsiniz.”

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