KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak. Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek, “Antik kent, kaynaklara göre Roma döneminde, dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor’’ dedi.

Mayıs ayında Emirgazi’ye atanan Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu, Ekizli ve Öbektaş mahalleleri sınırları içindeki Ali Tepe’de yer alan Hyde Antik Kent’in turizme kazandırılması için planlama yaptıklarını söyledi. Kaymakam Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi: