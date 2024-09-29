Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle ağaca çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız Sokak’ta meydana geldi. Ufuk Bayram'ın kontrolünü yitirdiği 42 BSC 94 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yara almayan Ufuk Bayram’ın kalp krizi nedeniyle kaza yaptığı belirlendi. Bayram, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

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