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        Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:40
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        Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Karapınar ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.57’de oldu. Deprem, 13,71 kilometre derinlikte meydana geldi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Deprem sonucundan herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmemiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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