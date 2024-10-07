Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Otomobilin çarptığı kadın öldü (2)

        ÖLENKİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı kadın öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLENKİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi. Aşık'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı kadın öldü
        Otomobilin çarptığı kadın öldü
        Akşehir'de huzur ve asayiş uygulamaları
        Akşehir'de huzur ve asayiş uygulamaları
        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Konya'da kayınbirader ile enişte kavgasında 7 kişi yaralandı
        Konya'da kayınbirader ile enişte kavgasında 7 kişi yaralandı
        Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı
        Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı
        TÜMOSAN Konyaspor - İkas Eyüpspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor - İkas Eyüpspor maçının ardından