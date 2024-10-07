Otomobilin çarptığı kadın öldü (2)

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi. Aşık'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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