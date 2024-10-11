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        42 yıldır anahtar yapıyor

        KONYA'da 9 metrekarelik dükkanında 42 yıldır anahtarcılık yapan Mehmet Duyar (69), yaşı ilerlemesine rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:50
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        42 yıldır anahtar yapıyor
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        KONYA'da 9 metrekarelik dükkanında 42 yıldır anahtarcılık yapan Mehmet Duyar (69), yaşı ilerlemesine rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Çok sayıda çırak yetiştirdiğini belirten Duyar, “İşi sadece para kazanmak için değil, en güzelini yapabilmek için yapacaksın. Paranın bir önemi yok. Müşteri memnun olduğu zaman, daha huzur buluyorsun'' dedi.

        Bir sanayi sitesinde 9 metrekarelik dükkanda anahtarcılık yapan Mehmet Duyar, 42 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Birçok çırak yetişen Duyar, yaşı ilerlemesine rağmen her gün iş yerine gelip çalışıyor. Anahtar yapımına 1982 yılında başladığını belirten Duyar, ''İş hayatına lokantacılıkla başladım. Sonra Konya'ya gelip bu işe başladım. O zamanlar Konya’da anahtarcılar yoktu. Hatta Konya'nın her yerine kilit açmak için ben giderdim. Çok sayıda çırak yetiştirdim. İşi sadece para kazanmak için değil, en güzelini yapabilmek için yapacaksın. Paranın bir önemi yok. Müşteri memnun olduğu zaman, daha huzur buluyorsun. Bir de fiyatlar konusunda, mesela ürün aldığımızda fiyatı üzerine yazarız, zam gelse bile değiştirmeyiz. Çünkü Allah bereketini verir diye inanıyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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