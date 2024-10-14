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        Meslektaşını döverek öldüren çaycıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        KONYA'nın Güneysınır ilçesinde meslektaşı çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ı (42), otomobiliyle çarpıp, döverek öldürdükten sonra cesedini gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Kurt (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:45
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        Meslektaşını döverek öldüren çaycıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        KONYA’nın Güneysınır ilçesinde meslektaşı çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan’ı (42), otomobiliyle çarpıp, döverek öldürdükten sonra cesedini gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Kurt (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Güneysınır'da oturan Ali Osman Kurt ile meslektaşı Yıldırım Uyan, 17 Ocak günü iş mevzusu nedeniyle tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt'un başına vurarak yaraladı. Taraflar bu olay üzerine birbirinden şikayetçi oldu. Ali Osman Kurt, 1 Şubat günü de otomobiliyle, cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan'ı sopayla dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak otomobiline alarak dağlık araziye götürdü. Öldüğünü anlayınca da Uyan’ın cesedini gömdü.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Uyan'ın çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Uyan'ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Osman Kurt'un otomobiliyle Yıldırım Uyan'a çarpıp, dövdüğünü tespit etti. Görüntülerde Kurt'un, yolun kenarında yürüyen Uyan'a, otomobiliyle çarpıp, ardından 1'isi demir, 3 sopayla yaklaşık 5 dakika boyunca dövdüğü, ardından sürükleyip otomobilin yanına getirdiği yer aldı. Ali Osman Kurt’un, burada da dövmeye devam ettiği Uyan'ı, elle ve ayaklarını bağladıktan sonra yine sürükleyerek otomobiline bindirdiği görüldü.

        4 SAAT İŞKENCE YAPMIŞ

        Ali Osman Kurt'un, otomobiline bindirdiği Uyan'ı, ahırına götürüp bağlayıp burada da yaklaşık 4 saat boyunca döverek işkence yaptığı belirlendi. Yıldırım Uyan'ın otopsi raporunda ise vücudundaki bütün kemiklerin kırık; yüzü, omzu ve kalçasında da yanık olduğu saptandı.

        Yapılan araştırmanın ardından gözaltına alınan Kurt, ifadesinde ''Orada ölünce benzin alıp dağa götürdüm. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzakta bir yerde yakmaya çalıştım, ancak olmadı. Daha sonra onu orada bırakıp evden kazma ve kürek alıp tekrar bölgeye geldim. Yakmaya çalıştığım yerin 800 metre ilerisinde bir çukur kazarak gömdüm. Otomobilimin içerisindeki koltuktaki kumaşları ise yoğun kan olduğu için kendim kestim" dedi. Kurt, itirafının ardından Uyan'ın, cesedini gömdüğü yeri de polise gösterdi.

        Ali Osman Kurt'un, gösterdiği yerde Yıldırım Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Osman Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyan'ın cenazesi de ilçe mezarlığına defnedildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Olaya ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Osman Kurt'un ifadesine de yer verildi. Kurt, ifadesinde "İş yerindeyken bir müşterim Yıldırım Uyan'ın Yeniçesme mevkisinde gezdiğini gördüğünü söyledi. Kendi ahırım da o bölge olduğundan ahırıma zarar vereceğini düşündüğüm için ahıra gittim. O gün sabah saatlerinde 3 bardak alkol içtiğimden kafam çakırdı. Oradan çıkışta iş yerime giderken yol üzerinde Yıldırım'ı gördüm. Beni görmüş olacak ki hızlı hızlı ana yoldan ara sokaklara doğru girdiğini gördüm. Alkollü olduğumdan kendime hakim olamayarak aracımla Yıldırım'a hafifçe çarpmak istedim. Yol karlı olmasından dolayı hızımı ayarlayamayıp Yıldırım'a aracımın ön kısmı ile çarptım ve yere düştüğü anda yanına gittim. Belinden bir şeyler çıkarmaya çalıştığını görünce kendisine aracımdan çıkarttığım plastik boru ile vurmaya başladım. Bana sürekli küfrediyordu. Plastik boru kırıldıktan sonra arabanın arkasında bulunan 50-60 santim uzunluğunda demir sopa alıp yerde yatan Yıldırım'a defalarca vurdum. Hayvancılıkla uğraştığım için arabada bulunan iple Yıldırım'ı ellerinden ve ayaklarından bağlayıp kıpırdayamaz hale getirdim. Aracımın arkasına bindirip olay yerine yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıktaki ahıra götürdüm. Ahırın girişindeki hayvan yemlikleri önünde bulunan halkaya inek bağlar gibi bağladım. Daha sonra ahırdan balya bağladığım iplerden bularak elini ve ayaklarını tekrardan sağlam ve çözülemeyecek şekilde bağladım. Burada Yıldırım'ı yaklaşık 1-1,5 saat boyunca sopa ile darbettim. Bir süre dışarı çıkıp geri döndüğümde Yıldırım'ın nefes almadığını, öldüğünü ve vücudunun buz gibi olduğunu fark ettim. Öldüğünü görünce elim ayağıma karıştı. Ondan kurtulmak istedim, ahırda bulunan 3 litre kadar yağlı benzini de alarak ahırı iyice temizledim. Herhangi bir iz bırakmadım. Sonrasında Yıldırım'ı da arabama yükleyerek çukur bir alana atarak üzerine benzin döküp tutuşturmaya çalıştım. Yakamayınca da gömdüm." dedi.

        Ayrıca iddianamede yer alan otopsi raporunda Uyan'ın kafasına aldığı darbe sonucunda kırık, yüzünde, kalçasında, ayağında ve uyluk kemiğinde kesici alet yarası, yüzünde, kollarında ve bacaklarında kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildiğine yer verildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

        Kurt'un olay günü Yıldırım Uyan'a zarar vermek için ip, sopa, bıçak ve benzeri aletleri yanında bulundurduğunun anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, "Kurt'un her ne kadar olayların ani geliştiğini beyan etmişse de eyleminin ani gelişen bir olay sonrası değil, önceden planlı olduğu, sanığın eyleminde tasarlamanın koşullarının bulunduğu, Uyan'ı acı çekerek, işkenceyle öldürdüğü, eyleminde canavarca hisle öldürmenin koşullarının da oluştuğu tespit edilmiştir. Kurt, olayı planlı bir şekilde yapmadığını beyan etmişse de bunun işlediği suçtan dolayı fazla ceza almamak amacıyla savunma yaptığı kanaatine varılmıştır" denildi.

        İddianamede, Kurt'un "Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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