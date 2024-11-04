Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hafif ticari aracı takas yoluyla satıp, 2 cep telefonu aldı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin işlettiği kafeteryada çalışarak onlara yardımcı olan Çağan Hasırcı (16), annesi Selda Hasırcı'nın üzerine kayıtlı 2004 model hafif ticari aracı takas ederek, telefon satışı yapan Özgür Sarnıç'tan (40) piyasa değeri toplam 225 bin TL olan 2 cep telefonu satın aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari aracı takas yoluyla satıp, 2 cep telefonu aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin işlettiği kafeteryada çalışarak onlara yardımcı olan Çağan Hasırcı (16), annesi Selda Hasırcı'nın üzerine kayıtlı 2004 model hafif ticari aracı takas ederek, telefon satışı yapan Özgür Sarnıç'tan (40) piyasa değeri toplam 225 bin TL olan 2 cep telefonu satın aldı.

        Beyşehir ilçesinde yaşayan Çağan Hasırcı, annesi Selda Hasırcı'ya telefon almak istediğini söyledi. Ardından telefon satışı yapan Özgür Sarnıç'ın iş yerine giden Hasırcı, toplam değeri 225 bin lira olan beğendiği 2 son model telefonu almak istediğini belirtti. Hasırcı, Sarnıç ile iki telefon karşılığı, annesinin üzerine kayıtlı hafif ticari aracı takas ederek satın alabileceği konusunda anlaştı. Ardından da annesiyle birlikte notere gidip, Sarnıç'ın üzerine devir işlemlerini yaptıktan sonra 2 cep telefonunu aldı. Hayalindeki telefonu takas yoluyla aldığını belirten Hasırcı, “Hayalim olan telefonu Özgür ağabeyimle birlikte sağ olsun böyle bir ticaret yaparak gerçekleştirdik. Hayalimi gerçekleştirdiği için Özgür ağabeyime teşekkür ederim" dedi.

        '2 TELEFONU, 2004 MODEL ARAÇ KARŞILIĞI SATTIM'

        Takas yoluyla aldığı hafif ticari aracı eşine aldığını belirten Özgür Sarnıç, ''Kardeşimiz benden telefon istedi. Nakit parası olmadığını ve aracının olduğunu söyledi. Bizim de arabaya ihtiyacımız olduğu için genç kardeşimizi de üzmemek için böyle bir ticaret yaptık. 2 telefon verdik 2004 model bir araba aldık. Böyle farklı ticaretler moda oldu ama bu en değişiği oldu" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Konya'daki merkez ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek
        Konya'daki merkez ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi
        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor- Başakşehir: 3-2
        Konyaspor- Başakşehir: 3-2