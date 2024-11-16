Çöp konteynerine bebeğini bırakan anne serbest bırakıldı

KONYA'da 3 gün önce çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan yeni doğmuş kız bebeğini çöpe bırakan ve gözaltına alınan anne H.E.S. (28), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin, tedavisinden sonra devlet korumasına alınması bekleniyor.

Olay, çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökerken konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.