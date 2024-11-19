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        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

        KONYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:18
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        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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        KONYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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