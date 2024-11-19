Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.