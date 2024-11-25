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        Konya'da 2 doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

        KONYA'daannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darbeden Hacı Ali Sivri, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:45
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        Konya'da 2 doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
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        KONYA'daannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darbeden Hacı Ali Sivri, tutuklandı.

        Olay, 23 Kasım'da akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hastanede hayatını kaybeden Elif Sivri'nin oğlu Hacı Ali Sivri, Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mıngır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktorların şikayeti sonrası Hacı Ali Sivri, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Sivri, ifadesinde, "Kimseyi darp etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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