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        Sevgilisi tarafından öldürülen Elif Ceren'in 13 yaşındaki oğlu aranıyor

        KONYA'da, çalıştığı masaj salonunda eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30) oğlu Serkan Doğan Artun (13), geçen hafta cuma günü okuldan kaldığı Sevgi Evleri'ne dönmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:55
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        Sevgilisi tarafından öldürülen Elif Ceren'in 13 yaşındaki oğlu aranıyor
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        KONYA'da, çalıştığı masaj salonunda eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın (30) oğlu Serkan Doğan Artun (13), geçen hafta cuma günü okuldan kaldığı Sevgi Evleri’ne dönmedi. Polis ekipleri, yakınlarının yanına gittiği üzerinde durulan Artun’u arıyor.

        Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 Eylül 2024’te, Elif Ceren Arslan, masaj salonunda kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldü. Olayın ardından Arslan’ın oğlu Serkan Doğan Artun, Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

        Serkan Doğan Artun, 22 Kasım’da okuldan yurda dönmedi. Yetkililer, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Artun’un Konya’da olmadığını belirledi. Artun’un, annesinin yakınlarının yanına gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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