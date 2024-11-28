Sevgilisi tarafından öldürülen Elif Ceren'in 13 yaşındaki oğlu aranıyor

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 Eylül 2024’te, Elif Ceren Arslan, masaj salonunda kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldü. Olayın ardından Arslan’ın oğlu Serkan Doğan Artun, Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

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